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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينهي وضع الحماية الممنوح للآلاف من مواطني أفغانستان والكاميرون‎

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة النطاق على الهجرة.

وأكدت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان، أن الوزيرة كريستي نويم وجدت أن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية.

ووفقا للتقديرات، يوجد نحو 14600 أفغاني مؤهلين للحصول على وضع الحماية المؤقتة سيفقدونه في مايو. كما يوجد نحو 7900 كاميروني حصلوا على هذا الوضع، لكنهم سيفقدونه في يونيو حزيران بموجب قرار إنهاء الوضع.

وتولى ترامب منصبه في يناير، متعهدا بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، سارع إلى حرمان المهاجرين من الحماية القانونية المؤقتة؛ ما أدى إلى توسيع نطاق المرحلين المحتملين.

وانتقد ترامب المستويات المرتفعة للهجرة غير الشرعية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن وقال إن برامج بايدن التي تقدم وضعا قانونيا تجاوزت حدود القانون.

برنامج وضع الحماية المؤقتة متاح للأشخاص الذين تشهد بلدانهم الأصلية كارثة طبيعية أو صراعات مسلحة أو أي حدث استثنائي آخر.

ويستمر هذا الوضع لمدة تتراوح بين ستة أشهر و18 شهرا، ويمكن تجديده بواسطة وزير الأمن الداخلي، ويوفر الحماية من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل.

حاول ترامب إنهاء معظم عمليات التسجيل في برنامج الحماية المؤقتة خلال فترة رئاسته الأولى بين 2017 و2021، لكن المحاكم الاتحادية أحبطت مساعيه. وفي أواخر مارس، عرقل قاض أمريكي محاولته إنهاء وضع الفنزويليين قائلا إن وصف المسؤولين للمهاجرين بالمجرمين "يحمل في طياته عنصرية".

ترامب أمريكا دونالد ترامب المهاجرين أفغانستان

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