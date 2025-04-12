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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع جولات رؤساء المراكز لتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة

جولات المواقف بقنا
جولات المواقف بقنا
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم السبت، الجولات التفقدية التي نفذها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على مجمعات المواقف الرئيسية والفرعية، ومحطات الوقود، وذلك بهدف التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلى والخارجي، التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار الوقود، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التفاعل السريع مع المستجدات، والحفاظ على استقرار الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أهمية التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسهم رؤساء المدن ونوابهم، ومديرو المواقف، والإدارات المرورية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المواقف، ورصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة.

وأشار عبد الحليم إلى أن المحافظة سارعت، فور الإعلان عن تعديل أسعار المواد البترولية، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية، تضمنت إعداد تعريفة جديدة لخطوط السير المختلفة داخل المحافظة، وبين قراها ومدنها، وكذلك الخطوط الرابطة بينها وبين المحافظات المجاورة، وقد جرى اعتماد هذه التعريفة بعد دراسة دقيقة للتكلفة الفعلية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعلى رأسها إدارات المرور والمواقف والنقل.

وأوضح محافظ قنا ، أن غرف العمليات بالمراكز والمدن تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لرصد أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار خطة متكاملة لضمان انضباط العمل بالمواقف ومنع أي محاولات لاستغلال الظرف الاقتصادي الحالى.

ووجه عبدالحليم، بضرورة وضع لافتات واضحة داخل كل موقف، تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، بما يسهم في رفع وعي المواطنين بحقوقهم، ويعزز من مستوى الشفافية في التعامل بين السائق والراكب.

كما شدد محافظ قنا، على استمرار التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق الرئيسية، لضبط أي مخالفات فورية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب في الأجرة أو تحميل الركاب فوق الطاقة المقررة.

ودعا  عبدالحليم، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن للمحافظة أو من خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن صوت المواطن محل اهتمام دائم، وأن الدولة حريصة على عدم المساس باستقرار معيشة المواطن البسيط.

واختتم محافظ قنا، تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، لضمان انتظام منظومة النقل، وتحقيق الانضباط الكامل، في ظل المتابعة اليومية لاحتياجات المواطنين، وحرص الدولة على تيسير حياتهم اليومية بكل الوسائل المتاحة.


 

قنا الوحدات المحلية تطبيق التعريفة الجديدة مجلس الوزراء أسعار المواد البترولية أخبار قنا

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