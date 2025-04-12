قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد كسر ذراعها.. خاص
اللجنة الشعبية لمخيم جنين: الاحتلال يعتقل أى شخص فى محيطنا
المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم: الاحتلال دمر 396 منزلًا بشكل كامل حتى الآن
تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات
مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ ظهوره الأول
أكسيوس: عقد محادثات مباشرة بين ويتكوف وعراقجي في وقت لاحق .. بهذا الشرط
أبو الغيط يبحث مع أمين عام منظمة شنجهاي التطورات الاقتصادية
لافروف يكشف عن مقترح أمريكي لمشاريع مشتركة لتسوية الصراع في أوكرانيا
الأهلي يجهز فيلما قصيرا لتقديم زيزو إلى وسائل الإعلام
انطلاق محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف

قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز كبير على كريستال بالاس بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس

تقدم كريستال بالاس في المباراة بهدف مبكر سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة 6، ثم أضاف كريس ريتشاردز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 21.

لكن مانشستر سيتي رد بقوة، حيث سجل كيفين دي بروين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 33، وبعد ثلاث دقائق فقط، أضاف عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، واصل السيتي هيمنته على اللقاء، حيث أضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم سجل جيمس ميكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 56.

واختتم البديل نيكو أورايلي مهرجان الأهداف في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 5-2.

بعد هذا الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة من 32 مباراة، في انتظار تعثر تشيلسي الذي لعب مباراة أقل.

🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!

👏 اللاعب المصري دائماً في المكان المناسب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/89wrL6Bzpe

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

محمود عبد الرازق شيكابالا

معملش فلوس كتير.. حازم إمام يعلق على رحيل شيكابالا للنصر الليبي

واقعة طفلة العاشر

اجراءات جديدة وعاجلة فى واقعة طفلة العاشر من رمضان.. تفاصيل

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

إبراهيم شيكا

وداعًا إبراهيم شيكا.. سبب وفاة نجم الزمالك السابق

سجود التلاوة

حكم عدم سجود التلاوة خلال قراءة القرآن.. الإفتاء تكشف

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسئول عماني: محادثات إيران وأمريكا تستهدف تهدئة التوترات وتخفيف العقوبات

صورة أرشيفية

حماس: تأخير وقف الحرب يعني مزيدًا من القتل والمحتجزون يدفعون ثمن طموحات نتنياهو

أرشيفية

أخبار التوك شو.. استمرار ارتفاع أسعار الذهب واستقرار في العملات.. وانخفاض في درجات الحرارة

بالصور

ناصيف زيتون يشعل حفل حديقة الشهيد بالكويت.. صور

حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

حسام حبيب

أصغر منه بـ 20 سنة .. من هي خطيبة حسام حبيب الجديدة ؟

المؤلف أحمد أنور

أكبر بقالة في مصر.. أحمد أنور يكشف حقيقة السخرية من الزمالك

المؤلف محمد عبد القوي

المؤلف محمد عبد القوي يكشف كواليس مشاركة ابنته لينا بمسلسل أهل الخطايا

مى القاضي

أمي خاصمتني.. بدلة رقص تثير أزمة بين مي القاضي ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد