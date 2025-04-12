مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز كبير على كريستال بالاس بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس

تقدم كريستال بالاس في المباراة بهدف مبكر سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة 6، ثم أضاف كريس ريتشاردز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 21.

لكن مانشستر سيتي رد بقوة، حيث سجل كيفين دي بروين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 33، وبعد ثلاث دقائق فقط، أضاف عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، واصل السيتي هيمنته على اللقاء، حيث أضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 47، ثم سجل جيمس ميكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 56.

واختتم البديل نيكو أورايلي مهرجان الأهداف في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 5-2.

بعد هذا الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة من 32 مباراة، في انتظار تعثر تشيلسي الذي لعب مباراة أقل.