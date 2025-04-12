المخرج عمر المهندس: فيلم سيكو سيكو بدأ كمسلسل واستغرق سنتين لتصويره

كشف المخرج عمر المهندس عن كواليس العمل على فيلم سيكو سيكو، موضحًا أن التحضير للفيلم استغرق عامين كاملين من الكتابة والتنفيذ حتى وصل إلى دور العرض.

وأضاف عمر المهندس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "نحن متحمسون وخائفون في الوقت نفسه، لأننا بذلنا جهدًا كبيرًا، ونتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور".

وأوضح عمر المهندس أن المشروع بدأ في الأصل كمسلسل، لكنه قرر مع فريق العمل، المكون من المؤلف محمد الدباح والفنانين عصام عمر وطه دسوقي، تحويله إلى فيلم سينمائي، قائلاً: "الفكرة جاءت منا جميعًا، وعملنا على تطويرها معًا حتى خرجت بالشكل النهائي، حتى أن اسم الفيلم جاء تلقائيًا بمجرد أن استقرينا على الفكرة الأساسية".

وأشار المخرج إلى أن أصعب مراحل العمل كانت الوصول إلى نص محكم ومتقن، حيث استغرق الأمر وقتًا لضبط السيناريو بشكل دقيق، كما واجه التصوير تحديات كبيرة، خاصة مع المشاهد الحركية والأكشن، إلا أنهم تجاوزوا الصعوبات بدعم الفريق وحبهم للمشروع.

وتحدث عمر المهندس عن كواليس التصوير، قائلاً: "كانت الأجواء ممتعة لكنها مرهقة، خاصة أننا صورنا في أماكن صعبة خلال فصل الصيف، لكن الحماس والإيمان بالمشروع جعلا الأمر أسهل علينا جميعًا".

وفي ختام حديثه، أعرب المهندس عن أمله في أن يلقى فيلم "سيكو سيكو" إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن كل فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا ليخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.