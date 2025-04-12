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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنانون يتوافدون على عزاء حماة رامي صبري في الشيخ زايد.. صور

رامي صبري وزوجته
رامي صبري وزوجته
تقى الجيزاوي

بدأ الفنان رامي صبري فى تلقي عزاء والدة زوجته منذ قليل بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وحرص كل من الدكتور اشرف زكي ، روجينا،  أصالة، والمنتج محسن جابر على تقديم واجب العزاء. 

ورحلت عن عالمنا حماة رامي  صبري يوم الأربعاء الماضي.

 أحدث اعمال رامي صبري 

ومن ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى أول أيام عيد الفطر ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

يأتي الحفل تأكيدا لقوة القاعدة الجماهيرية التى يمتلكها رامي صبري على أرض الواقع وكسرا لقاعدة تجنب نجوم الأغنية من إحياء اولى حفلات العيد حيث يحضرها جمهور محدود باعتباره يعد يوم الأسرة عند معظم المصريين الذين يفضلونه بمنازلهم.

بدأ الحفل قويا باستقبال حافل من الجمهور  لرامي صبري حيث رددوا بشكل جماعي ميديلي لأغانيه الطربية المميزة قبيل صعوده على خشبة المسرح الذي من جانبه افتتح الحفل بأغنية استعراضية خطفت أنظار الجميع.

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور  أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

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