سام مرسي أساسيًا.. تشكيل إيبسويتش وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن كل من كيران ماكينا المدير الفني لفريق لفريق إيبسويتش تاون وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة إيبسويتش تاون وتشيلسي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

تشكيل إيبسويتش تاون

حراسة المرمى: بالمير

الدفاع: تاونزيبي - أوشي - بورجش - دافيس

الوسط: سام مرسي - كايوستي - إنسيسكو

الهجوم: جونسون - كلارك - هيرست

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: تشالوباه - أدارابيويو - كولويل - كوكوريلا

الوسط: إنزو فيرنانديز - كايسيدو - بالمر

الهجوم: مادويكي - نيتو - جاكسون