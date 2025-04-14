ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الاثنين" مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وربح رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 5 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.202 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 76 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق السندات/ أذون الخزانة والصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى مستوى 31182.37 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 8966.23 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.49 في المائة ليصل إلى 12353.73 نقطة.