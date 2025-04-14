أخبار التكنولوجيا| ساعة ذكية من فيفو تغزو الأسواق وخصم كبير على منتجات سامسونج الأكثر شعبية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أسعارها نزلت.. خصم كبير على منتجات سامسونج الأكثر شعبية

حقق هاتف Galaxy A56، الذي أطلقته الشركة الكورية العملاقة مؤخرًا، نجاحًا كبيرًا في العديد من الأسواق فهو يأتي مع العديد من التحسينات والتطورات مقارنةً بسابقه، يضم الهاتف الذكي معالج Exynos 1580 وإطارًا من الألومنيوم، بالإضافة إلى كاميرات مُحسّنة.



بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. ساعة ذكية من فيفو تغزو الأسواق

هل مازلت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة يمكن التفكير في ساعة

Vivo Watch 5 والمتوقع إطلاقها في 21 أبريل إلى جانب هاتف X200 Ultra و X200s و Pad 5 Pro وغيرها .

وفقا لموقع "gizmochina "تأتي ساعة Watch 5 لعمر بطارية يصل إلى 22 يومًا، مقارنة بـ 16 يومًا في Watch 3 ويرجع هذا الارتفاع إلى تحول Vivo من Wear OS إلى نظام التشغيل Blue River الخاص بها، والذي يستخدم طاقة أقل.

بتصميم مذهل.. آيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفات

بشاشة 13.2 بوصة وبطارية 12140 مللي أمبير ومقابل 549 دولارًا يمكنك شراء OPPO Pad 4 Pro وهو جهاز لوحي عالي الأداء يعمل بنظام أندرويد، مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الترفيه.

ويتميز الجهاز بميزات عصرية وتصميم أنيق، مما يجعله قادرًا على إنجاز المهام اليومية والترفيه، وحتى المهام المتعددة المعقدة بسهولة فسواء كنت تستخدمه للدراسة أو العمل المكتبي أو مشاهدة الأفلام أو اللعب، يوفر OPPO Pad 4 Pro توازنًا رائعًا بين القوة والأناقة.

الحق اشتري .. خصم كبير على أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

انخفضت أسعار سماعات سوني WF-1000XM5 TWS إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهي متوفرة الآن على إحدى المواقع الإلكترونية بسعر 179.99 دولارًا أمريكيًا.

ويعد هذا خصم كبير بنسبة 40% عن سعرها الأصلي البالغ 299.99 دولارًا أمريكيًا. يُبرز هذا الخصم الكبير فرصة نادرة لاقتناء أحد أفضل السماعات من حيث إلغاء الضوضاء النشط (ANC) وأداء الصوت بخصم يبلغ 120 دولارًا.

قبل انطلاقه رسميا.. هاتف ريلمي جديد بمواصفات مذهلة

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Realme الرائد القادم، GT 7، المتوقع انطلاقه في الصين في 23 أبريل.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات الرائدة والأهم من ذلك، أنه يأتي مزود ببطارية أكبر .

وأكدت الشركة اليوم أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة، مما يجعلها من أعلى البطاريات سعةً في الهواتف الرائدة هذا العام.