ينتظر هدية سام مرسي.. هل يتوج صلاح مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مبكرا

اقترب فريق ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 32.

ويتبقى 6 مباريات لفريق ليفربول في بطولة الدوري ويحتاج إلى الفوز في مباراتين فقط من أجل حسم التتويج رسميا.

و أصبح الفارق بينه وبين آرسنال الوصيف 13 نقطة، إذ يأتي الريدز في الصدارة برصيد 76 نقطة، فيما يأتي الجانرز في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

وإذا حقق فريق آرسنال الفوز في جميع المباريات سيصل إلى النقطة 81، لذلك يحتاج الريدز 6 نقاط فقط.

هدية منتظرة من سام مرسي

وفي حال انتصار فريق إيبسويتش تاون على نظيره آرسنال، فلابد من فوز ليفربول في المباراة المقبلة على ليستر سيتي ليحسم اللقب رسميا بشكل مبكر.