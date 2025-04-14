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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكشكي: زيارة الرئيس السيسي للكويت وقطر رسالة واضحة من القاهرة للشراكة العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد حليم قنديل

علق جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، على أهمية جوالات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية لدول الخليج قطر والكويت.

وأضاف “الكشكي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أن زيارة الرئيس السيسي لقطر أمس والكويت اليوم هي رسالة واضحة من القاهرة تؤكد الحرص على توسيع وتعميق وترسيخ مفهوم الشراكة العربية في ظل إقليم ومنطقة تعاني من صراعات وتوترات وتحديات.

وتابع جمال الكشكي، أنه لا يوجد بديل عن الوحدة العربية ولا بد من توثيق كافة التعاون بين الدول العربية حتي نستطيع تخطي المرحلة الراهنة بسلام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي قطر الكويت

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