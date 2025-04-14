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أحمد موسى: استقبال أمير الكويت اليوم للرئيس السيسي يدل على قوة علاقة البلدين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر كانت دائما إلى جانب الكويت في أزماتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا عبد الرحمن

أشاد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بالعلاقة التاريخية والراسخة بين مصر ودولة الكويت، معبرًا عن شكره وامتنانه لدولة الكويت، قيادةً وشعبًا، على الحفاوة البالغة التي قوبل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.

وقال موسى: "نحن نرى اليوم من خلال هذا الاستقبال الرائع من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأبناء الشعب الكويتي، تجسيدًا حقيقيًا لما تمثله العلاقات المصرية الكويتية من ترابط واحترام متبادل على مدار السنين".

وأثنى موسى على الاستقبال المهيب الذي شهده الرئيس السيسي عند وصوله إلى الكويت، مشيرًا إلى مشاركة فرق الفنون الشعبية والطلاب في استقباله بلوحات فنية تعكس الروح العربية الأصيلة والارتباط القوي بين الشعبين. 

وأضاف، أن هذا الاستقبال يعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين، ونحن نعلم أن الكويت دائمًا كانت إلى جانب مصر في كل المواقف، وكانت حاضرة في أوقات الشدة.

كما أكد أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به في التعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا إلى جانب الكويت في أزماتها، خاصةً في الغزو العراقي للكويت في التسعينيات. 

ووجه موسى تحية خاصة للشعب الكويتي، قائلًا: "شكرًا لكم على هذا الاستقبال الكبير، ونحن فخورون بعلاقتنا معكم، وأتمنى أن تظل هذه الروابط بين مصر والكويت في أعلى مستوياتها دائمًا".

أحمد موسى على مسئوليتى صدى البلد الكويت مصر علاقات ممتدة

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