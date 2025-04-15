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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن يرحل.. تصريحات نارية لميدو بشأن الصفقات الجديدة ورحيل بيسيرو

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
علا محمد

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تصريحات نارية، بشأن ما تردد عن رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، والتعاقد مع صفقات جديدة.

وقال ميدو، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “أكد سمعتوا الاسكريبت المتوزع إزاي نهد الزمالك بعد ما رجع للمنافسة”.

وأوضح: "كلام كتير الإعلاميين بيرددوه بالأمر وغير صحيح.. إحنا لا هنمشي 15 لاعب ولا هنمشي المدرب عندنا 6 ماتشات وممكن نبقى ابطال الدوري".

وأكمل: "عندنا هدفين يا الفوز بالدوري يا التأهل لدوري الأبطال والاستقرار مهم لتحقيق أهدافنا، مش هنعمل أي حاجة غير الدعم فقط".

وأضاف: "مافيش أي كلام عن رحيل بيسيرو، وإحنا واثقين فيه وعارفين كويس إنه هيقود الفريق لتحديد أهدافه".

واختتم تصريحاته قائلا: "الزمالك في الانتقالات المقبلة لن يتعاقد مع أكثر من 3 أو 4 لاعبين بالكتير على حسب المتاح، لأننا لدينا ثقة كبيرة جدا في اللاعبين المتواجدين حاليا، لتحقيق أهدافنا، لتحقيق بطولة الدوري وكأس مصر".

أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك جوزيه بيسيرو رحيل البرتغالي المدير الفني للفريق صفقات جديد الدوري

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