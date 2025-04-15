الجبهة الشعبية: صفقات السلاح الأمريكية للاحتلال دعم لحرب الإبادة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن قرار الإدارة الأمريكية الموافقة على صفقة عسكرية جديدة للاحتلال الصهيوني بمليارات الدولارات تشمل معدات متطورة وذخائر لسلاح الجو هي استمرار للدعم الأمريكي المباشر لحرب الإبادة بحق شعبنا.

وأردفت :" تُرتكب هذه الجرائم بأموال الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي، وتُحوّلها واشنطن إلى الاحتلال لتمويل القتل والتدمير في غزة في تواطؤٍ مكشوف مع مشروع التطهير العرقي واقتلاع شعبنا من أرضه".

وأضافت:" أمريكا بهذه السياسات، تُكرّس دورها كشريكْ رئيسي في العدوان، وستبقى تَتَحمّل العار واللعنة على سجلها الإجرامي بحق الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني".

وتابعت :"ندعو الأحرار في أمريكا إلى تصعيد المواجهة السياسية والشعبية مع الإدارة الأمريكية واللوبي الصهيوني، ومواصلة الضغط من أجل وقف حرب الإبادة على الشعبين الفلسطيني واليمني".

