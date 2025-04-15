صحة مطروح : تطوير واستحداث بعض الأقسام بـ9 مستشفيات

أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، على أنه تم تطوير واستحداث بعض الأقسام من خلال 9 مستشفيات بمحافظة مطروح، .

واضاف أن مستشفى مطروح العام شهد تطوير قسم الأشعة ،و توفير 2 جهاز أشعة مقطعية ،و توفير جهاز C ARM ، و توفير جهاز إيكو ، واعادة تشغيل واستحداث جراحات نوعية باستخدام المناظير، واعادة تفعيل جراحات المفاصل الصناعية بعد توقف دام أكتر من عامين ، وافتتاح معمل البكتريولوجي واستحداث التجهيزات الطبية ، والتشغيل التجريبي لمركز الارشاد الوراثي لمتابعة مرضى الامراض الوراثية والتمثيل الغذائي ، وتشغيل عيادة السمعيات ، واستحداث عيادة جراحة وجه وفكين .

واوضح ان مستشفى الضبعة المركزي شهدت استحداث وحدة جراحات الوجه والفكين والتجميل ، و استحداث مناظير المسالك البولية و مناظير الحالب وافتتاح قسم العلاج الطبيعي المتكامل ، وتوفير التجهيزات الطبية، وتطبيق نظام الباكس الإلكترونى لأرشفة و ربط و كتابة تقارير فحوصات الأشعة ،ووضع حجر الأساس لإنشاء سكن الأطباء ، والبدء فى تنفيذ الخطة المبرمة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة للعناية المركزة بمستشفي الضبعة المركزى تمهيداً لإستحداث أقسام جديده (عنايه مركزه أطفال / عنايه مركزه قلب و دراسة انشاء عناية حروق ) بمكان الاداره الصحية الحالي داخل المستشفي بعد اخلائها منه، و تشغيل مصاعد المستشفي بعد توقف حوالي ٦ سنوات و انهاء جميع المشاكل الخاصة بعقود صيانتها .

كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية، واستحداث جراحات المخ والاعصاب، وافتتاح قسم الرعاية المتوسطة بقوة استيعابية 5 اسره بمستشفى الحمام المركزي، كما تم تطوير المعمل بالتجهيزات اللازمة بمستشفى رأس الحكمة المركزي .

وأوضح وكيل الوزارة ، أن أعمال التطوير شمل مستشفى النجيلة المركزي حيث تم تشغيل وحدة جراحات العظام والاوعية الدموية والمسالك بعد دعم المستشفى بجهاز الأشعة C-arm، وإفتتاح مدرسة للتمريض، كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى سيوه المركزي، بالإضافة إلى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ و تطوير قسم الاشعة وإفتتاح وحدة التشغيل "عن بُعد" بمستشفى الاطفال التخصصي، كما تم توفير 2 جهاز تخدير وتطوير ورفع كفاءه قسم النساء والتوليد واعتماده من الزمالة المصرية بمستشفى التوليد والصحة الانجابية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءه مستشفى الحميات والصدر.

كما تم توريد و تركيب ٦ ثلاجات جديدة و صيانة ١٨ ثلاجة لحفظ الموتى بمستشفيات المحافظة.

وفى ضوء التطور الذي تشهده مستشفيات مديرية الصحة بمطروح خلال الفترة الاخيرة و ادخال العديد من الخدمات المستحدثة ، و دعم المستشفيات باجهزة حديثة ، و نجاح اجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة لاول مره في التاريخ الصحي للمحافظة ، و انعكاس ذلك كله علي تحسن مستوي الاداء و ارتفاع مؤشر ثقة الجهات الغير الحكومية و الشركات الكبري و النقابات في اداء مستشفيات مديرية الصحة بمطروح .

فقد وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي طلبات التعاقدات المقدمة من “إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة- ⁠شركة المقاولين العرب- شركة الأسكندرية للإنشاءات (( طلعت مصطفى ))- ⁠قطاع كهرباء مطروح اللجنة النقابية للعاملين ”

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بمطروح ، و الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري . بحضور نائب محافظ مطروح .

وبدء العمل الالزامي بالبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري و توحيدها.

كما قامت وزارة الصحة بدعم مستشفيات المحافظة بعدد كبير من أسرة المرضي و بعض الاثاث الطبي و الغير طبي ، بهدف احلال المتهالك و استبداله ، و التوسع في عدد الاسرة و الاماكن المتاحة لتقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات .

كما تم إنشاء (( QR CODE)) لقياس رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال المنشآت الطبية بالمحافظة .