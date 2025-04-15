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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس رياضة النواب يشكر القيادة السياسية على دعم إنشاء استاد المصري

د. محمود حسين يضع حجر أساس ستاد بورسعيد فى حضور وزير الرياضة
د. محمود حسين يضع حجر أساس ستاد بورسعيد فى حضور وزير الرياضة
منتصر الرفاعي

وجه النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه بإعادة بناء  استاد المصري البورسعيدي، في نفس موقعه بنطاق حي المناخ بالمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن القيادة السياسية أعطت اهتمام كبير بذلك المشروع.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، في مستهل اجتماع لجنة الشباب اليوم، أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حريص على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة ببناء الاستاد في موقعه التاريخي.

وتابع: "أتوجه بالشكر لكل من دكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمتابعة المستمرة لبناء الاستاد منذ اليوم الأول لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادة بنائه".

اجتماع شهرى

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أنه بناءا على مقترحه بعقد اجتماع شهري لجميع الجهات المعنيه بتنفيذ بناء الاستاد، في وجود الوزير والمحافظ ورئيس لجنه الشباب والرياضة،  تم عقد اجتماع موسع اليوم بحضور دكتور أشرف صبحي، واللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد واللواء حازم حسن، رئيس شركة وادي النيل للمقاولات، ورئيس المكتب الاستشاري بالكليه الفنيه العسكريه استشاري المشروع.

وشدد الحضور على أهمية الاجتماعات الدورية والالتزام بالجداول الزمنية، مع توفير كل التسهيلات للشركات المنفذة، لإنشاء استاد يليق بتاريخ النادي المصري العريق ومحافظة بورسعيد.

وأشار حسين ، أنه تم الاتفاق  خلال الاجتماع عليطى تسريع معدلات تنفيذ استاد النادي المصري مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية وهو ما يعد بمثابة انطلاقة جديدة لبناء الاستاد.

بداية المشوار 

وبدأ الدكتور محمود حسين مشوار بناء استاد النادي المصري الجديد بعد تحديات كبيرة عام 2019، وأكد أن الشائعات حول نقل الاستاد إلى شرق بورسعيد لم تؤثر على ثقة أبناء النادي في القيادة السياسية، التي لبّت طموحات الجماهير حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة بناء الاستاد في نفس موقعه بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.


ونجح عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد في الحصول علي موافقة بتخصيص 550 مليون جنيه ضمن المخصصات لبناء الاستاد، وعقد خلال الفترة الماضية، ما يقرب من 5 اجتماعات بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد والجهات المعنية، كما تمت مناقشة المشروع مع رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن استمرار الاجتماعات والزيارات الميدانية لمتابعة مراحل التنفيذ على الأرض، في إطار الحرص على إنجاز المشروع بالوقت المحدد.

الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالفتاح السيسي استاد المصري البورسعيدي محافظة بورسعيد دكتور مصطفى مدبولي الدكتور أشرف صبحي

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