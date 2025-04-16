تامر حسني يدمج طفولته بحاضره في فيديو: أعود للماضي لأطمئن نفسي وأتفاءل

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو مؤثرا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استعرض فيه لقطات من طفولته قام بدمجها مع صور حديثة له.

وأوضح حسني أن اللقطات الطفولية مأخوذة من فيلم قديم كان يمثله، ولكنه قام بإنشاء "دراما جديدة" من خلال دمجها مع صورته الحالية، وكأنه يعود بالزمن ليحادث نفسه وهو صغير، ليطمئنه ويبث فيه التفاؤل في أصعب الظروف.



وعبر الفنان عن حبه الشديد لهذا الفيديو، مشيرًا إلى أنه أراد مشاركته مع جمهوره على أمل أن يمنحهم الأمل والتفاؤل.

وختم تامر حسني منشوره متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع محبيه في تحقيق أحلامهم، وداعياً لهم بيوم مليء بالخير.

