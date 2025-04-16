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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية ونظيره التشادي يبحثان أوجه التعاون على هامش مؤتمر أبو ظبي

مفتي الجمهورية ونظيره التشادي
مفتي الجمهورية ونظيره التشادي
أحمد سعيد

الْتقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مع أحمد محمد النور الحلو، مفتي جمهورية تشاد، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك"، الذي تُنظمه العاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك.

وأكَّد فضيلة مفتي الجمهورية خلال اللقاء أهميةَ تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات الفتوى حول العالم، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي في وقت بالغ الأهمية لدعم رسالة الإسلام الوسطية والمعتدلة، مؤكدا "نحن في حاجة دائمة إلى تجديد الحوار بيننا لتعزيز التفاهم المتبادل وتعميق التعاون المشترك".

من جانبه، أثنى سماحة الشيخ أحمد النور الحلو -مفتي تشاد- على الدَّور البارز الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والوسطية، مؤكدًا: "ما دام الأزهر موجودًا، فالخوف على الإسلام مفقود." وأضاف قائلًا: "ننظر إلى مفتي مصر على أنه مفتي العالم كله، والمُفتون حول العالم هم نُوَّاب له في نشر رسالة الإسلام السامية."

وتركزت المناقشات خلال اللقاء على سُبل تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية وتشاد، كما تم الاتفاق على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المعاصرة.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء مفتي جمهورية تشاد مفتي الجمهورية ونظيره التشادي

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