أخبار التوك شو| أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس.. وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن ميليشيات الحوثي تبث الرعب للعالم في حركة الملاحة العالمية، موضحًا: "الملاحة عندنا اتأثرت أكتر من إسرائيل، لأنهم كانوا بيهدّدوا السفن اللي رايحة جاية".

وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تقديم حقائق الاداء المالي لتسعة أشهر من الموازنة، والحكم في النهاية يكون للمواطن والرأي العام.

وزير الزراعة: مصر تصدرت صادرات الحاصلات الزراعية بـ2.7 مليون طن خلال 2025

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن مصر نجحت في تصدير أكثر من 2.7 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التقدم الذي تحقق بفضل دعم الدولة واهتمامها المتزايد بالقطاع الزراعي.

رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تبذل جهودًا مكثفة للتعامل مع التراجع الحاد في إيرادات القناة خلال عام 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، والتي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية، وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61%، مؤكدًا، انخفاض 50 % تقريبا في الربع الأول من العام الحالي في عدد السفن المارة بالقناة.

الأونروا: الكثير من الخدمات في غزة منهارة ونقترب من المجاعة

علقت إيناس حمدان المتحدثة باسم الأونروا، على تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يفرض واقعًا جديدًا في الأقصى بقوة السلاح | فيديو

علّق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى.

حماس: الاحتلال يتعامل مع أسرانا بوحشية.. وجرائمه بحقهم لن تسقط بالتقادم

أكدت حركة حماس، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسراه في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

لوسي: قصة مسلسل فهد البطل متواجدة في الواقع.. فيديو

عبرت الفنانة الكبيرة لوسي، عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية "فايزة الشبح"، التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2025.

كولر للاعبي الأهلي: الأجواء أمام صن داونز تختلف عن أي ناد آخر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة اليوم قبل التوجه إلى ملعب التدريبات اليوم.

نجل عمار الشريعي في ذكرى ميلاد والده: كان أبي وصديقي وموسيقارا عظيما



كشف مراد عمار الشريعي، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، عن تفاصيل جديدة وذكريات خاصة بوالده، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي".



