قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة قيادة سيارة تنبعث منها رائحة كريهة
هاتف أوبو Find X8s.. أداء قوي وكاميرات احترافية في تصميم أنيق
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟
بيان صيني ماليزي يحث على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة
بسبب غزة .. المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
اليمن .. مصرع قيادات حوثية رفيعة بغارات أمريكية
بين مؤيد ومعارض لرحيله.. اجتماع في الزمالك لحسم مصير بيسيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس.. وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو
قال الإعلامي أحمد موسي، إن ميليشيات الحوثي تبث الرعب للعالم في حركة الملاحة العالمية، موضحًا: "الملاحة عندنا اتأثرت أكتر من إسرائيل، لأنهم كانوا بيهدّدوا السفن اللي رايحة جاية".

وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر
أكد الدكتور أحمد كوجك،  وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تقديم حقائق الاداء المالي لتسعة أشهر من الموازنة، والحكم في النهاية يكون للمواطن والرأي العام.

وزير الزراعة: مصر تصدرت صادرات الحاصلات الزراعية بـ2.7 مليون طن خلال 2025
قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن مصر نجحت في تصدير أكثر من 2.7 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التقدم الذي تحقق بفضل دعم الدولة واهتمامها المتزايد بالقطاع الزراعي.

رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تبذل جهودًا مكثفة للتعامل مع التراجع الحاد في إيرادات القناة خلال عام 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، والتي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة الدولية، وتسببت في انخفاض الإيرادات بنسبة 61%، مؤكدًا، انخفاض 50 % تقريبا في الربع الأول من العام الحالي في عدد السفن المارة بالقناة.

الأونروا: الكثير من الخدمات في غزة منهارة ونقترب من المجاعة
علقت إيناس حمدان المتحدثة باسم الأونروا، على تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يفرض واقعًا جديدًا في الأقصى بقوة السلاح | فيديو
علّق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى.

حماس: الاحتلال يتعامل مع أسرانا بوحشية.. وجرائمه بحقهم لن تسقط بالتقادم
أكدت حركة حماس، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسراه في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

لوسي: قصة مسلسل فهد البطل متواجدة في الواقع.. فيديو
عبرت الفنانة الكبيرة لوسي، عن سعادتها بردود الأفعال حول شخصية "فايزة الشبح"، التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2025.

كولر للاعبي الأهلي: الأجواء أمام صن داونز تختلف عن أي ناد آخر
قال الإعلامي خالد الغندور، إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة اليوم قبل التوجه إلى ملعب التدريبات اليوم.

نجل عمار الشريعي في ذكرى ميلاد والده: كان أبي وصديقي وموسيقارا عظيما

 كشف مراد عمار الشريعي، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، عن تفاصيل جديدة وذكريات خاصة بوالده، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي".


 

أحمد موسي ميليشيات الحوثي الرعب إسرائيل أحمد كوجك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب

جبل عرفات

هل يجوز الذهاب لعرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟.. الإفتاء تجيب

دعاء غير الحاج في يوم عرفة

هل يُستجاب دعاء غير الحاج في يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يكشف

بالصور

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد