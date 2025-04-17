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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توسيع اللجان الحزبية.. الوعي: نعمل على ربطها بالمواطنين

حزب الوعي
حزب الوعي
محمد الشعراوي

يواصل حزب الوعي تحركاته الميدانية وتوسيع قاعدته الجماهيرية ليؤكد حضوره، وهو ما اكده حازم الملاح، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي ورئيس لجنة الصحافة والاتصال.

وكشف الملاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن ملامح خطة الحزب للتحرك خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحزب لا يسعى فقط للمشاركة، بل يعمل على بناء كوادر سياسية شبابية قادرة على صناعة الفارق، وتحمل المسؤولية في تمثيل حقيقي يعبر عن الشارع المصري.

وأوضح الملاح أن حزب الوعي يعمل حاليا بشكل جاد ومكثف من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب عازم على التواجد بقوة في جميع الاستحقاقات السياسية القادمة.

وأضاف أن الحزب يُركز في استراتيجيته على تمكين الشباب وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الحياة السياسية، لافتًا إلى أن التحركات الحالية تشمل توسيع التواجد التنظيمي في مختلف المحافظات، من خلال افتتاح عدد من اللجان، وتنفيذ حملات توعية ميدانية ولقاءات جماهيرية مباشرة.

وأكد أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وتبني القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين في كل محافظة بما يسهم في خلق تواصل فعال بين الحزب والشارع، ويعكس رؤية الوعي كحزب يعتمد على العمل الواقعي أكثر من الشعارات.

وأشار إلى أن الحزب يتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق تواجد مؤثر في المشهد السياسي، مع الحفاظ على رؤية وطنية ترتكز على المشاركة الإيجابية وبناء الثقة مع المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تعد القوة الدافعة لأي تغيير حقيقي في المستقبل.

وتابع:" بالفعل قمنا بافتتاح لجان حزبية في محافظات مثل الإسكندرية، وبني سويف، والجيزة، والشرقية، والغربية، وبورسعيد".

وأكمل:" نعمل حاليا على ربط هذه اللجان بالمواطنين من خلال مبادرات خدمية وتوعوية، مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى التمثيل السياسي الفعل".

حزب الوعي التفاعل المجتمعي الاستحقاقات السياسية لجنة الصحافة الوعي

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