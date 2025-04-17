قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتعلق بالنفط الإيراني.. عقوبات أمريكية جديدة ضد الصين
وسط انقسامات داخلية.. ترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران
هذا الأمر يجعل دعاءك مستجابا وتفتح له أبواب السماء.. اغتنمه
الصحفيين تفتح ملفات المطورين المتقدمين لإنشاء المدينة السكنية اليوم
ارتفاع الأسعار عالميا يدفع بالذهب محليا وعربيا للصعود
الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيحات بعد رفض اعتقال نتنياهو
نقيب الأطباء: طبيب الامتياز مرتبه 2800 جنيه ولا يعمل فى مكان آخر
نجل فضل شاكر: أحمل رسالة من والدي وخبر براءته صحيح
فيديو مبهر للصفقة.. إعلامي يكشف عن موعد إعلان الأهلي ضم زيزو
ربنا على الظالم.. تفاصيل واقعة إهانة سائق لسيدة من ذوي الهمم
هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة
التصريح بدفن جثمان ضحية حادث ميكروباص الدويقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيحات بعد رفض اعتقال نتنياهو

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، توضيحا من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.

ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما "يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها".

وتقول المحكمة إن "المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو"، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.

وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.

وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على الطلب.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
 

نتنياهو المجر العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

ترشيحاتنا

مشيرة خطاب وعبد المنعم الجمل

مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب محليا وعالميا.. الأونصة تخطت 3300 دولار

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب محليا وعالميا.. الأونصة تخطت 3300 دولار

الأنبا أبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة

بالصور

طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط

كنز غذائي.. تعرف على فوائد الزبيب الأسود

..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود

قبل شم النسيم.. تعرف على طريقة تلوين البيض

قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد