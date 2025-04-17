ناقد رياضي: من الأفضل استمرار بيسيرو مع الزمالك لهذه الأسباب

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، يتحمل المسؤولية الكاملة عن خروج الفريق أمام سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.



وأوضح جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر في مباراته ضد سموحة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، مشدداً على أن الأداء الذي ظهر به الزمالك في هذه المباراة لم يكن بالمستوى المطلوب.

وانتقد جمال الزهيري، إدارة نادي الزمالك، بسبب انشغالها بملف تجديد عقود بعض اللاعبين في القوت الحالي وهما ما أثر على الاهتمام بفريق الكرة بشكل عام وتراجع نتائج الفريق.

ورداً على سؤال حول إمكانية استمرار أو إقالة المدرب جوزيه بيسيرو من تدريب الزمالك في ظل تراجع نتائج الفريق، رأى جمال الزهيري أن الأفضل هو استمرار المدرب البرتغالي في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق تنتظره مباراة نهائية هامة في كأس مصر أمام فريق بيراميدز، مؤكداً على صعوبة التعاقد مع مدير فني جديد في هذا التوقيت من الموسم.

وأبدى جمال الزهيري موافقته على فكرة تعيين مدير فني جديد للزمالك في حالة اتخاذ قرار رسمي برحيل بيسيرو، مشيداً بالتجربة التي قدمها المدرب الوطني معتمد جمال مع الفريق في فترة سابقة، مؤكداً أن التوقيت الحالي قد لا يكون مثالياً لإجراء تغيير على رأس الجهاز الفني.



وأشاد جمال الزهيري بإدارة النادي الأهلي، مؤكداً أنها تمثل منظومة عمل ناجحة تساهم بشكل كبير في مساعدة أي مدير فني يتولى قيادة الفريق على تحقيق الفوز بالألقاب والبطولات المختلفة.



