بين مؤيد ومعارض لرحيله.. اجتماع في الزمالك لحسم مصير بيسيرو

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعًا مهمًا غدًا، لمناقشة مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، في ظل حالة الجدل الكبيرة حول مستواه وأدائه مع الفريق.

انقسام داخل المجلس بشأن بقاء بيسيرو

أوضح هشام أن هناك انقسامًا واضحًا داخل مجلس الإدارة بشأن مصير المدرب، حيث يفضل معظم الأعضاء التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، بينما تتمسك لجنة التخطيط للكرة، التي تضم أحمد حسام “ميدو” وحازم إمام، بالإبقاء على بيسيرو حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً ميدو، في حين لا يزال موقف حازم إمام مترددًا.

تحضير بدائل تحسبًا لرحيل المدرب

أشار هشام إلى أن لجنة التخطيط بدأت بالفعل في تجهيز قائمة بأسماء عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، تحسبًا لاتخاذ قرار برحيل بيسيرو، وذلك لتفادي إضاعة الوقت حال تم الاستقرار على تغييره.

مدرب أورلاندو بيراتس ضمن الترشيحات

أكد هشام في ختام حديثه، أن بيسيرو من المتوقع أن يُكمل مهمته حتى نهاية الموسم، ولكن في حال رحيله، فإن من أبرز المرشحين لخلافته هو المدرب خوسيه ريفيرو، المدير الفني الحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

هذا الاجتماع المنتظر من المتوقع أن يشهد قرارات حاسمة قد تُغير شكل الجهاز الفني للفريق، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير المدرب البرتغالي



