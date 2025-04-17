قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب غزة .. المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
اليمن .. مصرع قيادات حوثية رفيعة بغارات أمريكية
بين مؤيد ومعارض لرحيله.. اجتماع في الزمالك لحسم مصير بيسيرو
بعد أزمته الأخيرة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة بحب أغيظهم
هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
خلال عامين من أزمة السودان: الهلال الأحمر يقدم خدمات إنسانية لـ50 ألف متضرر
هونر تطلق هاتف Honor Power ببطارية خارقة وكفاءة مذهلة
أسامة ربيع: قناة السويس تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية
تتعلق بالنفط الإيراني.. عقوبات أمريكية جديدة ضد الصين
وسط انقسامات داخلية.. ترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين مؤيد ومعارض لرحيله.. اجتماع في الزمالك لحسم مصير بيسيرو

بيسيرو
بيسيرو
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعًا مهمًا غدًا، لمناقشة مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، في ظل حالة الجدل الكبيرة حول مستواه وأدائه مع الفريق.

انقسام داخل المجلس بشأن بقاء بيسيرو

أوضح هشام أن هناك انقسامًا واضحًا داخل مجلس الإدارة بشأن مصير المدرب، حيث يفضل معظم الأعضاء التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، بينما تتمسك لجنة التخطيط للكرة، التي تضم أحمد حسام “ميدو” وحازم إمام، بالإبقاء على بيسيرو حتى نهاية الموسم الجاري، خاصةً ميدو، في حين لا يزال موقف حازم إمام مترددًا.

تحضير بدائل تحسبًا لرحيل المدرب

أشار هشام إلى أن لجنة التخطيط بدأت بالفعل في تجهيز قائمة بأسماء عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، تحسبًا لاتخاذ قرار برحيل بيسيرو، وذلك لتفادي إضاعة الوقت حال تم الاستقرار على تغييره.

مدرب أورلاندو بيراتس ضمن الترشيحات

أكد هشام في ختام حديثه، أن بيسيرو من المتوقع أن يُكمل مهمته حتى نهاية الموسم، ولكن في حال رحيله، فإن من أبرز المرشحين لخلافته هو المدرب خوسيه ريفيرو، المدير الفني الحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

هذا الاجتماع المنتظر من المتوقع أن يشهد قرارات حاسمة قد تُغير شكل الجهاز الفني للفريق، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير المدرب البرتغالي


 

بيسيرو الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك كاس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

بالصور

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط

كنز غذائي.. تعرف على فوائد الزبيب الأسود

..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد