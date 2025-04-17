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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير أنقرة بالقاهرة: من المتوقع وصول وزير المالية التركي إلى مصر يونيو المقبل

وزير المالية والسفير التركي بالقاهرة
وزير المالية والسفير التركي بالقاهرة
ناصر السيد

أعلن السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، أنه من المتوقع أن يصل وزير المالية التركي إلى القاهرة خلال شهر يونيو المقبل. 

سفراء الدول الآسيوية
وعقد في مقر إقامة سفير تركيا اجتماع مجموعة سفراء الدول الآسيوية بتاريخ 16 أبريل 2025 بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك. 
حضر الاجتماع سفراء 15 دولة آسيوية وكان وزير المالية أحمد كجوك هو ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في الاجتماع.

وحضر اللقاء أيضًا ونواب وزير المالية وأعضاء الحكومة. 

وفي كلمته، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى التطورات الإيجابية الأخيرة في السياسة المالية والضريبية في مصر.
وأكد كجوك للسفراء الحاضرين للاجتماع أنه مستعد للقاء والاتصال بأهم المستثمرين في بلدانهم إذا قدموا له معلومات عنهم، وأن باب مصر مفتوح للمستثمرين. 
وخلال الاجتماع تم توديع السفيرة النيوزيلندية المنتهية ولايتها إيمي لورينسون. 

وخلال اللقاء، وجه السفراء المشاركون أيضًا أسئلة إلى وزير المالية حول قضايا مختلفة.
وفي ختام اللقاء، أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن أن مصر دولة منفتحة على التجارة والاستثمار، وأن اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر يزداد قوة.
وأوضح أن مشاركة وزير المالية أحمد كجوك في الاجتماع من شأنها أن تعطي مزيداً من الثقة للمستثمرين الأتراك، وأنه سيوجه المستثمرين الذين سيأتون إلى مصر للبحث عن الفرص المحتملة لوزير المالية. 

وزير المالية التركي يزور مصر
وأوضح السفير صالح موطلو شن أنه من المقرر أن يأتي وزير المالية التركي إلى مصر في يونيو المقبل بدعوة من وزير المالية المصري، وبهذه المناسبة يمكن حضور بعض حفلات الافتتاح ووضع حجر الأساس للاستثمارات التركية في مصر في حفل.
وخلال الاجتماع القى رئيس المجموعة سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جو كلمة كما أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أنه يتابع عن كثب عمل شركة بولاريس التركية الصناعية ويقدر اعمالها موضحا أنها اصبحت نموذجا وأن الشركة وشركات مثل جيد تكستيل تقدم مساهمات كبيرة للاقتصاد المصري.

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