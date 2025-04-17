بريطانيا ترفض اعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي

رفضت النيابة العامة البريطانية طلب الاعتقال المقدم ضد وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر الذي يزور المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته هيئة البث العبرية "كان".

اعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي

وطلبت منظمتان غير حكوميتين قانونيتين في المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، إصدار مذكرات توقيف بحق وزير الخارجية الإسرائلي خلال زيارته إلى لندن، متهمتين كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين بارتكاب جرائم في قطاع غزة خلال العدوان على غزة.

وقال دياب أبو جهجة، مؤسس مؤسسة هند رجب البلجيكية، التي قدمت مذكرة التوقيف بالتعاون مع شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة: "لا يمكن لساعر أن يتجول بحرية في لندن بينما يُدفن مدنيون فلسطينيون أبرياء تحت الأنقاض، إن دوره في قتل مدنيي غزة يستدعي المساءلة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، ردًا على مذكرة التوقيف، التي وُجهت إلى المدعي العام البريطاني ومدير النيابة العامة، إن ساعر "لا ينوي تقصير رحلته أو تغيير خططه بأي شكل من الأشكال"، وفقًا لبيان مشترك صادر عن المنظمتين.