سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن العمل الفني الوحيد الذى ندمت على مشاركتها فيه خلال مشوارها الفني.

وقالت سلوى عثمان خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد ، إنها بالرغم اعتزازها بجميع الأدوار الذى قدمتها على مدار مشوارها الفني إلا أن مشاركتها فى مسلسل “العطار والسبع بنات” يعتبر نقطة سوداء فى تاريخها الفني، لأنها وافقت على المشاركة فى العمل بناءً على اتفاق مختلف مع مصطفي محرم ولكن بعد عرض المسلسل اكتشفت أن مساحة الدور صغيرة جدا.

وأضافت سلوى عثمان، معلقا: “الدور كان سيئًا جدا وناس كتير كلمتني بس اللى اتعمل دا غير اللى مكتوب ودى غلطتي انى دخلت عمل لسة مكنش مكتوب بشكل كامل”.

مشاركة سلوي عثمان فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥

وخاضت سلوى عثمان الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.

قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.