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أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل مصر.. رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد سبب اختيار صباح الجمعة لزيادة أسعار الوقود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل مصر.. رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد سبب اختيار صباح الجمعة لزيادة أسعار الوقود

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد سبب اختيار صباح الجمعة لزيادة أسعار الوقود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جعلت زيادة أسعار المواد البترولية، صباح يوم الجمعة لأنه يوم إجازة، والمواطنين لا يكونون في الاعمال.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل مصر
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة تعدل المسار، مشيرا إلى أنه تتعامل بموضوعية مع كل الآراء.

ياسمين عز تهاجم مطالب ما بعد الخطوبة: "اللي كانت بتستلف رصيد عايزة آيفون"
انتقدت الإعلامية ياسمين عز خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بعض المطالب التي يبالغ فيها البعض خلال فترة الخطوبة، وعلى رأسها اشتراط الحصول على هاتف "آيفون".

سلوى عثمان: سيد الناس أقرب الأعمال الدرامية إلى قلبي
في ظهور تلفزيوني لافت ضمن برنامج "صبايا الخير"، كشفت الفنانة سلوى عثمان عن مشاعرها العميقة تجاه مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، واصفة إياه بأنه من أقرب الأعمال الدرامية إلى قلبها. وأشادت عثمان بالطابع الشعبي الإنساني الذي يميز العمل، والروح الجماعية التي تجلت في أداء فريق الممثلين.

أغرب مهنة.. مدربة تعدد زوجات تثير الجدل بتصريحات مفاجئة
كشفت حفصةرزقي مدربة تعدد زوجات، كواليس وتفاصيل عن عملها كمدربة تعدد زوجات، قائلة:" أنا زوجة تانية ".

عضو البرلمان الأوروبي: يجب أن يتخذ الاتحاد موقفًا حاسمًا ضد المجازر الإسرائيلية في فلسطين
قالت آنا ميراندا عضو وفد البرلمان الأوروبي المعني بفلسطين، إنّه الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر تشددًا في التعامل مع المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة فيما يخص وقف المساعدات الإنسانية التي تقوم إسرائيل بتعطيله.

حركة حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة
أكدت حركة حماس، استعدادها لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

تكريم عالمي يضع خبيرة الأمن السيبراني المصرية هبة فرحات تحت الأضواء
 كشفت المهندسة هبة فرحات، مستشارة الأمن السيبراني، عن مسيرتها المهنية اللافتة، والتي شهدت تحولًا من العمل في الظل إلى التكريم على المستوى الدولي. وجاء ذلك بعد اختيارها ضمن قائمة أفضل 20 امرأة على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني.
 

يستخدمه الحوثيون.. القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الحوثيون: 3 غارات أمريكية على المجمع الحكومي بمديرية مكيراس وسط اليمن

أفاد الحوثيون، بشن أمريكا 3 غارات على المجمع الحكومي بمديرية مكيراس في البيضاء وسط اليمن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

مصطفى بكري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سلوى عثمان البرلمان الأوروبي

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