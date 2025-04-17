لاعبو سيراميكا يدعمون أحمد قندوسي بعد إصابته

حرص لاعبي سيراميكا كليوباترا علي دعم زميلهم المصاب أحمد القندوسي خلال مواجهة زدعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهر لاعبي سيراميكا كليوباترا بتشيرت زميلهم أحمد القندوسي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة سيراميكا كليوباترا وزد بتقدم سيراميكا بنتيجة ٣-٠، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل بوبو الهدف الأول الدقيقة ٤ من انطلاق المباراة بعد تلقيه كرة عرضية ليضعها في مرمى زد.

وسجل الهدفين الثاني والثالث محمود زلاكا وإبراهيم محمد في الدقيقتين ١٥ و٢٢ من زمن اللقاء.

وحرص لاعبو سيراميكا كليوباترا على التضامن مع أحمد قندوسي لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة في لقاء فاركو السابق.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - يوسف عفيفي- سعد سمير - چاستيس آرثر- محمد عادل - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.