صديق شيكا لاعب الزمالك الراحل يفجر مفاجأة: أهله ظهروا في اللحظات الأخيرة

كشف هادي هشام، الصديق الأقرب للاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، أن عائلة شيكا لم تكن حاضرة طوال فترة مرضه، قائلًا: أهله ظهروا في الآخر، وقت ما السوشيال ميديا بدأت تتكلم عن حالته، لكن في أصعب اللحظات، ماكنش معاه غير مراته هبة… هي اللي شالت كل التعب لوحدها، سابت ولادها وبيتها، وما سابتوش لحظة في المستشفى".



وأكد هادي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن والدته وإخوته لم يتواجدوا إلا في المراحل النهائية، بعد أن تفاقمت حالته، مشيرًا إلى أن شيكا قضى أصعب أوقاته محاطًا بأصدقائه المقربين فقط.



تابع: "أنا وإبراهيم كنا أصدقاء منذ زمن طويل، مش بس صحاب، إحنا كنا إخوات دخلت بيته وقعدنا مع بعض سنين، كنا عايشين ملح وعيش. هو كان شايفني أخوه الصغير، وأنا شوفته دايمًا أخويا الكبير، وهبة، زوجته، كانت دايمًا بتقول كده".



عن الشبه بينهما، أضاف هادي: "ناس كتير كانت بتفتكرنا إخوات من كتر الشبه، حتى شيكا بنفسه قالي كده، وكمان أصحابه وأهله".



وعن صفاته، قال هادي: "شيكا كان بسيط جدًا، متواضع لأقصى درجة. كان بيحب الحياة وبيحلم يعيش. كان نفسه يربي أولاده ويكمل مشواره في الحياة، لكن للأسف رحل وهو في عز شبابه وعمره 26 سنة بس".



وروي هادي تفاصيل أيامه الأخيرة مع شيكا قائلًا: "كنت معاه كل يوم في المستشفى، حتى قبل وفاته بيوم، فضلت قاعد معاه للآخر، ولما روّحت ونمت 3 أو 4 ساعات، صحيت على خبر وفاته... ربنا يرحمه".



أكد هادي أن هبة، زوجة شيكا، كانت السند الحقيقي له في أزمته الصحية، قائلاً: "ما سابتوش لحظة، ضحت بكل حاجة علشانه، حتى أولادها وبيتها، وكانت نايمة على كرسي في المستشفى جنبه طول الوقت".



وذكر هادي مجموعة من الأصدقاء اللي ما سابوش شيكا في محنته: "كان معاه محمد إيهاب، زمورة، نيمو، شفر، سامي، فريد، نفادي، وباتول اللي كانت زي أخته... كلهم كانوا رجالة ووقفوا جنبه".