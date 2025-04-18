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قادما من الجزائر.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس في زيارة ثنائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادما من الجزائر.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس في زيارة ثنائية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمود نوفل

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الجمعة إلى تونس، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، فمن المنتظر أن تشهد زيارة وزير الخارجية التباحث مع كبار المسئولين التونسيين بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

 ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من أعضاء الجالية المصرية في تونس.

وبالأمس، التقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث قام الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معربًا عن التطلع للارتقاء بمسار علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة.


وأشار الوزير عبد العاطي إلى التطلع لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري-الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

كما أبدى وزير الخارجية الترحيب بدعم التعاون المشترك في مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية في الجزائر من خلال الشركات المصرية على ضوء تمتعها بخبرات وكفاءة واسعة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين. كما تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.


من جانبه، طلب الرئيس "عبد المجيد تبون" نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين .

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تونس الجزائر الجالية المصرية عبد المجيد تبون

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