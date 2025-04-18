رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.. غدا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا، السبت، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

يأتي ذلك، في إطار زيارته إلى المحافظات لمتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الجاري تنفيذها، للوقوف على مدى الالتزام بنسب التنفيذ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة في حي أول مدينة الإسماعيلية، أمس الأول، الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.

وفي مُستهل جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير.

وأوضح الشيمي خلال شرحه، أنه يجري تنفيذ المشروع على 3 مراحل رئيسية، مُشيراً إلى أن المرحلة الأولي تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة في حي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.

ونوه بأن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.