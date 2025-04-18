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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تُشخِّص الحب من غير دكتور: لو بتاكلي أخواتك.. علاقتك غلط

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى الفتيات، في برنامجها “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، عن العلاقات العاطفية الصحية.

اواي تعرفي أنتي في علاقة صحية ولا لأ 

قالت ياسمين عز، في مقدمة برنامجها كلام الناس، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر: “واحدة سألتني إزاي تعرف إذا كانت في علاقة حب صحية، عايزة تعرفي أنتي في علاقة صحية ولا لأ بصي على جهازك العصبي مش الهضمي، لو لقيتي نفسك بتتحركي بسرعة ومش مرتاحة ومتنرفزة ومش عارفة تنامي من كتر التفكير وبتطشي البطاطس بعصبية؛ اعرفي إن جهازك العصبي فيه مشكلة، بتاكل بنهم وبتاكلي أخواتك الصغيرين في البيت؛ جهازك العصبي غلط، من غير ما تروحي للدكتور، أنا طبيبتك هنا، وفري الفلوس وروحي جيبي له هدية، والعكس صحيح، لو لقيتي نفسك هادية؛ أنتي في علاقة صحية، من غير دكاترة”.

ياسمين عز: محدش لاقي يتجوز

تابعت ياسمين عز: لو سألتيني أنتي في علاقة صحية يا ياسمين؟، هقولك مالكيش دعوة، أنتي مش صاحبتي، ما تدَّخليش في خصوصيتي، علاقة صحية إيه اللي بتسألوني عليها.. الذهب بقى بـ أكتر من 5000 جنيه، العلاقة صحية أو مش صحية محدش لاقي يتجوز.

ياسمين عز كلام الناس الحب العلاقات الزوجية العلاقات العاطفية

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