مصطفى بكرى: تصريحات وزير المالية مع سفراء 15 دولة تعطى الأمل للمصريين

قال الإعلامي مصطفى بكري أن وزير المالية أحمد كجوك التقى سفراء 15 دولة بمقر السفير التركي بالقاهرة وما صرح به كجوك يمنح أملا للمواطنين.

وأوضح مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.

تحقيق فائض

وتابع بكرى كجوك، أكد أنه تم تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي.