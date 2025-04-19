طارق بن شعبان مديرا لـ مهرجان أيام قرطاج السينمائية

اعلنت وزارة الشؤون الثقافية أنه تقرّر تنظيم الدورة 36 من أيام قرطاج السينمائية في الفترة الفاصلة بين 13 و20 ديسمبر 2025.

وأنّه تقرّر تعيين محمد طارق بن شعبان الأستاذ المحاضر للتعليم العالي في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما مديرا عاما لهذه الدّورة.

أيام قرطاج السينمائية هو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب لا يزال يعقد دوراته بانتظام.

وهي إحدى ثلاث تظاهرات فنية تستكمل بعضها، إذ يوجد كذلك أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج الموسيقية.

ومنذ سنة 2015 أصبح المهرجان يعقد سنويا حيث انتظمت الدورة من 21 إلى 28 نوفمبر 2015 تحت إدارة إبراهيم لطيف.

وكان قد حصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لـ المخرج خالد منصور على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس، في دروته الـ35.