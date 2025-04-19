خالد الغندور : الأهلي عمره ما كسب فرقه من جنوب أفريقيا على أرضها

يرى خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية، ولكن الأهلي له أفضلية والأقرب للتأهل إلى النهائي.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف النهائي.

وقال الغندور خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة أون سبورت: "مباراة الأهلي وصن داونز صعبة جدًا، ولكن بشوف الأهلي أقرب للتأهل".

وأضاف: "الأهلي عمره ما كسب فرقه من جنوب أفريقيا على أرضها، وكمان في ميزة لـ صن داونز انها لسه شايفه الأهلي أمام فريق أورلاندو في دور المجموعات".

وأكمل: “الأهلي مطالب إنه يعمل نتيجة إيجابية أمام صن داونز، أو على أقل تقدير التعادل بأي نتيجة، لتسهيل مهمته في القاهرة بمباراة الإياب”.

وأردف: “صن داونز تفوق على الأهلي في آخر مباراة، ولكن يبقى الأهلي بطل أفريقيا ومنتظرين من النادي الأهلي أنه يقدم مباراة جيدة للكرة المصرية ولكن هي مباراة صعبة”.

وأكمل: “أورلاندو ليس بحجم قوة صن داونز، واعتقد المهمة هتبقى أسهل على بيراميدز لأنه نفسيًا مرتاح أكتر وخاصة بعد التعادل مع الأهلي في الدوري”.



وواصل: “بيراميدز لديه عناصر مميزة تقدر تحسم التأهل للنهائي، وكمان هو لأول مرة يبقى الأقرب للحصول على الدوري العام هذا الموسم”.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز



وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وأشرف بن شرقي.

ويقود الهجوم: جراديشارمعلق مباراة الأهلي وصن داونز



معلق مباراة الأهلي وصن داونز



المعلق المصري علي محمد علي سيكون المسؤول عن التعليق على أحداث المباراة، والتي ستعرض حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز

أما مباراة الإياب، فستجرى في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي 25 أبريل 2025.















