عدلي القيعي يوجه رسالة تحذير لمجلس الزمالك لهذا السبب

وجه عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، تحذير شديد لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب أزمة مستحقات أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفارس الأبيض.

مستحقات مر عليها عامين لا يحق للاعب المطالبة بها



وفي هذا الصدد علق عدلي القيعي خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج “الكورة مع فايق” على شاشة "إم بي سي مصر 2": " بالشكل اللي قالوا عنه دا أن مستحقات اللاعب سقطت بالتقادم، أنت كدا بتعطي رسالة للاعبيتك أن كل ما يبقي ليك مليم أعمل مشكلة الآن بدل ما تروح عليك بالمستقبل".



وتابع: “وبعدين بتيجي تقول للاعب استحمل ظروفي فاتقوم تقوله أصل مستحقاتك سقطت بالتقادم؟”.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز حصد أول بطولة كأس مصر في تاريخه للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





