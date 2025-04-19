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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يحل فريق بيراميدز المصري ضيفاً على نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 وتُقام المباراة على ملعب “سوكر سيتي” الشهير في مدينة جوهانسبرج، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال اللقاء، بينما يظهر حارس المرمى باللون الأخضر الكامل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي سبق المباراة.

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل مباراة العودة، المقررة يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، والتي ستحسم هوية الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة القارية.

ومن الناحية التحكيمية، أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا كمساعد أول، والبنيني إيريك أورليتش كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السنغالي أدالبيرت ضيوف مهمة الحكم الرابع.

ويشرف على مراقبة المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، في حين يقوم كريسبين أجيدوسو من بنين بتقييم أداء الطاقم التحكيمي. 

كما تم تعيين تيتوس كواميني من ناميبيا كمنسق عام للقاء، بينما يتولى بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا مهمة التنسيق الإعلامي، ويشغل ديكسون أوكيلو من أوغندا منصب المنسق الأمني للمباراة.

تترقب جماهير الفريقين هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يُتوقع أن تكون مواجهة قوية ومثيرة بين اثنين من أبرز الفرق في القارة السمراء

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو 

 
تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة beIN Sports HD5. 
 

بيراميدز اورلاندو بيراتس دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة اخبار بيراميدز

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