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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
آية التيجي

مع اقتراب موسم شم النسيم الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على تناول الأسماك المملحة، والتي من أشهرها الفسيخ، ولكن هناك بعض النصائح لتجنب مخاطر تناوله.

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

وقدّم الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، مجموعة من الإرشادات التي من شأنها تقليل مخاطر تناول الفسيخ.

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن هناك بعض الخطوات الوقائية التي يجب اتباعها قبل تناول الفسيخ، أبرزها:

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

ـ إزالة الرأس والذيل من السمكة.
ـ تنظيف الأحشاء جيدًا قبل التناول.
ـ نقع الفسيخ في ماء نظيف لمدة يومين مع تغيير الماء 4 مرات يوميًا، ثم حفظه في الثلاجة لتقليل نسبة الملوحة.
ـ تعريض الفسيخ لدرجة حرارة مرتفعة من خلال تسخينه على النار، بهدف قتل البكتيريا الضارة.

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

وأشار القيعي، إلى أن الأفضل صحيًا هو استبدال الفسيخ بأنواع أقل ضررًا، مثل: الرنجة أو السردين أو التونة المدخنة، خاصة لتفادي احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي.

كما نصح القيعي، كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال بتجنب تناول الأسماك المملحة بكافة أنواعها، لما قد تمثله من خطر على الصحة العامة.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية
شم النسيم الفسيخ الأسماك المملحة مخاطر تناول الفسيخ

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خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
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