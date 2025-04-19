هدوء في أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز

مرت 30 دقيقة من الشوط الأول في مواجهة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي دون تغيير في النتيجة، حيث ما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء المقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انطلق في الثالثة عصر اليوم السبت.

وشهدت بداية اللقاء حذرًا واضحًا من كلا الفريقين، مع أفضلية في الاستحواذ لصالح أصحاب الأرض، حيث بلغت نسبة سيطرة صن داونز على الكرة نحو 80%، مقابل 20% فقط للأهلي، وسط هدوء نسبي في أحداث المباراة.

وتعرض إمام عاشور لاعب الأهلي للسقوط في الثواني الأولى من اللقاء، مما أثار قلق الجهاز الفني وزملائه، إلا أنه تلقى العلاج اللازم من الطاقم الطبي وعاد لاستكمال اللقاء.

كما حاول اللاعب ذاته اختراق دفاع صن داونز من الجهة اليسرى في إحدى الهجمات، لكنه فقد توازنه لتضيع الكرة دون خطورة حقيقية.



وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي-أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن دوانز فى مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة .