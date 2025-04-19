خاص| تطورات إصابة فريال أشرف ببطولة البريميرليج للكاراتيه بعد نقلها للمستشفى

كشف مصدر خاص عن تفاصيل الحالة الصحية لبطلة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف بعد تعرضها لإصابة قوية خلال مشاركتها في بطولة البريميرليج المقامة حاليًا بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع"صدى البلد" أن حالة فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو مستقرة تماما وتم الاطمئنان عليها بعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف أن فريال لم تتعرض لأي إصابة خطيرة وقد تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي للاطمئنان فقط وهي الآن بحالة جيدة.

وكانت اللاعبة قد سقطت على الأرض بعد تلقيها ركلة قوية في نهاية المباراة، التي انتهت بفوز اللاعبة الكرواتية بنتيجة 1-0.

وجاءت إصابة فريال في الثواني الأخيرة من مباراتها أمام بطلة كرواتيا ضمن منافسات الدور التمهيدي، حيث تلقت ركلة قوية تسببت في سقوطها على الأرض، ليتم استدعاء الإسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت فريال قد بدأت مشوارها في البطولة بفوز مميز على بطلة إيطاليا، قبل أن تخسر في الثانية الأخيرة من بطلة المغرب في المباراة الثانية، ثم تُحتسب المباراة الثالثة لصالح البطلة الكرواتية بعد إصابة فريال وعدم قدرتها على استكمال المواجهة.

ويُذكر أن فريال أشرف هي صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

وتستضيف مصر الجولة الثالثة من اجمالي أربع جولات ستقام هذا العام، حيث يشارك في البطولة 376 لاعب ولاعبة من 65 دولة، وتشارك مصر في البطولة بمنتخب قوامه 28 لاعب ولاعبة.

وتنافس مصر حتي الان على 5 ميداليات متنوعة في التصفيات النهائية للبطولة وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول، حيث ينافس على الميدالية الذهبية كل من "زياد الغريب 60 كجم، عبد الله هشام 65 كجم"، كما ينافس على الميدالية البرونزية كل من: "عبد الله ممدوح 65 كجم، ريم سلامة 50 كجم، وجنى خميس.