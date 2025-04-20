البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قدّاس عيد القيامة المجيد |صور

ترأس مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

قدّاس عيد القيامة

شارك في الصلاة والاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس مراد، راعي الكاتدرائية، والأب بيشوي عبد المسيح، والأب باخوم عويضة.

وعقب كلمة العظة، قدّم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، الشكر والتقدير والامتنان لجميع الذين حرصوا على تقديم التهنئة، بعيد القيامة المجيد، وفي مقدمتهم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أناب السيد عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، وكذلك سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أناب سيادة اللواء وليد فرحات العميد، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

وكان غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق قد استقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد، من كبار الشخصيات، والقيادات المختلفة، قُبيل قداس عيد القيامة المجيد.



