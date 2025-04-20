أندرويد 16 بيتا 4 يُجدّد شكل الساعة في الشريط العلوي بتصميم أكثر حداثة

في تحديث تجريبي جديد، قدمت جوجل تغييرات بصرية صغيرة ولكن ملحوظة في النسخة الرابعة من أندرويد 16 بيتا، شملت تعديل تصميم الخط المستخدم في عرض الوقت في الشريط العلوي، إلى جانب دعم الألوان الديناميكية لبعض ساعات الشاشة الدائمة Always-On Display (AOD).

وبحسب معاينة على هواتف Pixel 9، فإن الخط الجديد للساعة أصبح أعرض، خصوصًا في الأرقام مثل "1" و"2"، بينما أصبح الرقم "0" أضيق قليلًا. كما تم تعديل المسافات بين الأرقام، لتصبح المسافة بين "1" و"2" أكبر، والارتفاع العام للحروف زاد بشكل طفيف.

تغييرات لم تتم

ورغم هذه التعديلات، لم يشمل التغيير بعد نسبة البطارية الموجودة في الزاوية اليمنى من الشريط، ولم تطرأ أي تغييرات على رموز الحالة الأخرى.

هذه التعديلات وإن بدت بسيطة، إلا أنها تخلق إحساسًا بتحديث بصري ملحوظ، يشعر به المستخدم فور التحديث، لكنه يندمج تدريجيًا مع تجربة الاستخدام اليومية.

الإصدار النهائي من أندرويد 16

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هذه التغييرات على تصميم الساعة ستعتمد رسميًا في الإصدار النهائي من أندرويد 16 المتوقع في يونيو المقبل، لكن من المرجح أن تكون جزءًا من جهود جوجل لتحديث مظهر النظام وتوحيد تجربة الاستخدام.

ناحية الأداء

من ناحية الأداء، أثبت تحديث Android 16 Beta 4 استقراره بشكل عام. فقد تم تثبيته على هاتف Pixel 9a، ولم تظهر أي مشاكل ملحوظة، خاصة بعد جلب ميزات من Android 15 QPR2 مثل أوضاع الاستخدام (Modes) وإزالة أيقونة الكرة الأرضية عند فتح لوحة المفاتيح.

ومن المتوقع إصدار نسخة فرعية Beta 4.1 في مايو، والتي يُرجح أن تتضمن تصحيحات الأمان الشهرية، إلى جانب حل بعض المشكلات مثل اختصارات شاشة القفل على بعض الأجهزة.