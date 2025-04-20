سلامة الغذاء في أسبوع.. 215 ألف طن صادرات غذائية والسودان وروسيا على رأس الدول المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 14 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 12 - 18 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 34 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 17 مصنعًا بعموم الجمهورية، كما تم إصدار شهادة تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 45 زيارة، وتم تسجيل 7 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي وجاري إدراج 1 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3130 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1551 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4410 رسالة بنحو 215 ألف طن لعدد 1385 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

قائمة الخضراوات المصرية المصدرة

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن ثم بصل طازج بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنف بنحو 70 ألف طن.

قائمة الفواكه المصدرة



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 42 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 20 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 27 صنف بنحو 65 ألف طن.

ومثلت السودان وروسيا والسعودية وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 194 دولة مستوردة.

ميناء الاسكندرية



واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول الفترة الماضية في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 830 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 610 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 600 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 810 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2360 رسالة بنحو 416 ألف طن لعدد 966 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 275 صنف من قمح، فول الصويا، زيوت متنوعة وفول عريض، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.

ومازال ميناء الاسكندرية يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 990 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 475 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 262 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 1162 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 190 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 63 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 88 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 49 منتجًا و9 شركات و 4 مصانع ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 334 منتجًا جديدًا، وأصدرت 2 شهادة بيع حر.

ومع بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على مختلف المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمتابعة الدورية على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

جدير بالذكر أنه تم عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة بالفروع المشاركة في موسم استلام القمح المحلي الحالي، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة، وعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما قامت الهيئة بتغطية كافة المواقع على مستوى الجمهورية بمفتشي الهيئة للمشاركة في أعمال الاستلام وتم تزويدهم بأحدث أجهزة قياس الرطوبة السريعة.

كما نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 5 زيارات تفتيش على مضارب الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 30 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 211 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة الكبرى، الغربية، الدقهلية، سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، شمال سيناء، الغردقة، الوادي الجديد ومرسى مطروح مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 32 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، الدقهلية، بور سعيد، الشرقية، القليوبية، البحر الأحمر، السويس والغربية.

وبناءً على تلك المأموريات بلغ عدد السلاسل التجارية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1959 فرع لعدد 48 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 746 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 569 معاينة، فيما استوفت 449 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسوان، جنوب سيناء، البحيرة، الفيوم وأسيوط.

وتم تسجيل 19 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1306 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 25 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1458 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1323 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 328 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، السويس وجنوب سيناء، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط والقليوبية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 423 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 53 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن، وجاري إدراج 1 مجزر لحوم و1 مصنع أمعاء بالقائمة المعتمدة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 11 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، المنوفية والقليوبية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 800 كجم رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية، 400 كجم فسيخ به تهتك بالأنسجة ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 19 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 12 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (ألبان، مشروبات غازية، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 14 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وتم أيضًا التنسيق مع المحافظة لفحص الأغذية بالمخازن التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري بالغربية والمقدمة لدعم أهالي قطاع غزة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق المحلية حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (رنجة، جمبري، لحوم).