محافظ القليوبية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد ويؤكد على وحدة النسيج الوطني

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محافظ القليوبية يتفقد الكنائس

وقد استهل المحافظ جولته بزيارة مطرانية بنها و حيث كان في استقباله الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا وتوابعها. وتبادل المحافظ والأنبا مكسيموس أطيب التهاني بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين على روح الأخوة والمحبة التي تسود العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.



بعد ذلك، توجه المهندس أيمن عطية لتقديم التهنئة إلى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، حيث استقبله القس رفيق دويب.، راعي الكنيسة. وقد عبر المحافظ عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التسامح والمودة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة مطرانية شبين القناطر وتوابعها بأبو زعبل بالخانكة، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها. وقد أكد الجانبان على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لمصر.

واختتم محافظ القليوبية جولته بزيارة مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، حيث استقبله الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة وتوابعها. وقد أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعزز أواصر المحبة والتآخي بين جميع المصريين.

وخلال كلماته التي ألقاها في مختلف الكنائس التي زارها، أعرب المهندس أيمن عطية عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية الراسخة للكنيسة المصرية، التي لطالما أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يمثل نسيجًا واحدًا، يجمعه وطن واحد وتطلعات مشتركة نحو بناء مصر الحديثة. وأشار إلى أن المصريين جميعًا شركاء في هذا الوطن، يعملون جنبًا إلى جنب للنهوض به وتحقيق التنمية المستدامة، وسيظلون دائمًا يدًا واحدة ورمزًا للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وأكد المحافظ على أن مصر لا تقبل أي شكل من أشكال الفرقة أو الانقسام، وأن الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا في وجه التحديات. ولفت إلى أن مشاركة جميع القيادات التنفيذية في هذه الجولة تأتي للتأكيد على هذه الوحدة الوطنية وعلى حرص الجميع على مشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، معتبرًا أن التواجد معهم في هذه المناسبة هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وقد عبرت القيادات الكنسية عن شكرها وتقديرها لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين أبناء المحافظة، مؤكدين استمرارهم في العمل جنبًا إلى جنب مع جميع أبناء الوطن من أجل رفعة وازدهار مصر.