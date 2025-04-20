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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس قضايا الدولة يشارك في المناظرة الوطنية بالمغرب حول تدبير المنازعات

جلسة تدبير المنازعات
جلسة تدبير المنازعات
إسلام دياب

شارك المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، في أعمال المناظرة الوطنية الأولى التي نظّمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية يومي 15 و16 أبريل الجاري.

يأتي ذلك تلبية للدعوة الكريمة من الدكتورة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية.

قضايا الدولة تشارك في مناظرة تنظيم المنازعات

حضر المؤتمر لفيفٌ من الشخصيات القضائية والقانونية رفيعة المستوى من داخل المملكة المغربية وخارجها، من بينهم: محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، و محمد بن عليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.


كما حضر محمد منشود، المفتش العام للمالية، وعبد الرحمن اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، و لحسن حداد، ممثل مجلس المستشارين، وزينة ادحلي، نائبة رئيس مجلس النواب.
 

إضافةً إلى نخبة من الخبراء القانونيين رفيعي المستوى من عددٍ من الدول العربية، وإسبانيا، البرتغال والسنغال .

وتدور أعمال المناظرة حول موضوع:
"تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخلٌ لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية".

حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز النقاش وتبادل الخبرات بشأن أفضل السبل لوضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من النزاعات، وضمان حسن تدبيرها، وفق رؤيةٍ ترتكز على اليقظة، والاستباقية، وحسن استغلال الموارد المتاحة.
ومن جانبه، عبّر المستشار عبد الرزاق شعيب عن أهمية موضوع المؤتمر، مؤكداً أنها تمثّل منصةً حيويةً لتبادل التجارب الناجحة في مجال منازعات الدولة، مشيدًا بأهمية نقل آليات العمل والتجارب المؤسسية.

وقد قدّم رئيس قضايا الدولة عرضًا متكاملًا حول التجربة المصرية لهيئة قضايا الدولة، باعتبارها الهيئة الرائدة في الوطن العربي وإفريقيا، مستعرضًا استراتيجيتها في تحقيق العدالة الناجزة وصون المال العام.

قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الرزاق شعيب المملكة المغربية هيئة قضايا الدولة

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