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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راعي كنيسة مارجرجس ببني سويف: عيد القيامة في مصر تجسيد للوحدة الوطنية

احتفالات عيد القيامة
احتفالات عيد القيامة
أسامة علي

تحدث القمص إليشع فتحي راعي كنيسة مارجرجس بمركز ناصر في محافظة بني سويف، عن أجواء عيد القيامة المجيد التي تميزت بالفرح والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، موضحًا، أن هذا اليوم كان مميزًا بسبب التهاني المتبادلة بين الأقباط والمسلمين، ومؤكدًا أن هذا المشهد يعكس الوحدة الوطنية التي تميز مصر.

وأضاف «فتحي»، في لقائه مع محمد حفيظ مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التعاون بين القيادات المحلية والمواطنين كان من أبرز مظاهر الاحتفال، مشيرًا إلى أن الزيارة والتبادل الودي للتهاني جعلت عيد القيامة أكثر بهجة.

قوة النسيج الوطني

وذكر، أن الأجواء كانت مليئة بالحب والمودة، مما يعكس قوة النسيج الوطني في مصر: "الاحتفال في مصر ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو تجسيد للوحدة بين الشعب بمختلف طوائفه".

وتابع، أنّ الروح الطيبة بين المصريين تجعل الأعياد أكثر خصوصية، مستعرضًا العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين، والتي تمثل نموذجًا فريدًا من المحبة والتلاحم في العالم.

وقال: "نحن جميعًا في قلب واحد، لا توجد أي فوارق بيننا، وكل عيد يعزز هذه الوحدة"، موجهًا الشكر لجميع القيادات والمسؤولين على الجهود المبذولة من أجل توفير الهدوء والسلام في البلاد، متمنيًا أن يعم السلام على مصر ويجنبها أي شرور.
 

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