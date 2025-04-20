السيطرة على حريق نشب بحوش في المراغة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في حوش ملحق بمنزل بقرية تابعة لمركز المراغة شمال المحافظة، دون وقوع إصابات بشرية.

وقد أسفر الحريق عن بعض التلفيات في الممتلكات الخاصة بصاحب المنزل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حوش ملحق بمنزل بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب في حوش ملحق بمنزل مشيد من الطوب الأبيض، ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، ويخص المدعو "علي ع.ع.ا"، 34 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، فيما نتج عنه احتراق أجزاء من دراجة نارية ثلاثية العجلات تروسيكل، ملك صاحب الحوش.

والذي كان متواجدًا داخله وقت اندلاع الحريق، بالإضافة إلى كمية من البوص وأفلاق النخيل المستخدمة في تسقيف الحوش.

وبسؤال مالك الحوش، أفاد بمضمون ما تقدم، ورجّح أن يكون سبب الحريق هو تطاير شرر من فرن بلدي كان مشتعلاً داخل الحوش، ونفى وجود شبهة جنائية أو اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق بدقة وحصر التلفيات.