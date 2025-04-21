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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز إخباري جنوب سيناء .. إصابة 14 في حادث اصطدام مركب بشعاب مرجانية والمحافظة توضح ..وحملة لنظافة شواطئ دهب

المركب السياحي
المركب السياحي
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية أحداث وفعاليات عديدة أهمها اصطدام قارب سياحي قبالة سواحل نبق بشرم الشيخ و إنقاذ  السياح ومحافظة جنوب سيناء توضح أن القارب أبحر من الغردقة بتصريح مخالف .

كما نظمت مدينة دهب حملة نظافة على الشواطئ و اعماق البحر .

واليكم تفاصيل الأخبار 

قالت محافظة جنوب سيناء في بيان علي  صفحة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إن جميع ركاب القارب السياحي الذي اصطدم بالشعاب المرجانيه حالتهم مستقرة بعد إنقاذهم جميعا وأشار البيان أن القارب ابحر من الغردقة وليس من شرم الشيخ .

 واضاف البيان أن  حادث يخت “فاير بيرد” أثناء رحلته من الغردقة إلى دهب، والذي وقع في منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

وتؤكد الجهات المختصة أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، تم الإبلاغ عن وقوع حادث لليخت المذكور خلال إبحاره من الغردقة باتجاه دهب، وذلك قبالة سواحل منطقة نبق.

و طمئن بيان المحافظة  الجميع بأن فرق الإنقاذ تمكنت، فور تلقي بلاغ الاستغاثة من المختصين بمدينة الغردقة، من إنقاذ جميع من كانوا على متن اليخت، والبالغ عددهم أربعة عشر شخصاً، موزعين على النحو التالي:

سبعة ممارسين للغوص (أربعة سائحين ألمان، سائحة سويسرية، و ممارسان مصريان سبعة أفراد من طاقم اليخت

وجميع الركاب وأفراد الطاقم في حالة صحية جيدة جداً ومستقرة، وقد تم توفير إقامة مناسبة لهم في منشآت فندقية بمدينة شرم الشيخ، لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادث.

وذكر البيان  أن الجهات المختصة باشرت على الفور التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها، وفقاً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وطالبت محافظة جنوب سيناء  الجهات المعنية بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والدقة في نقل المعلومات، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

قام عدد من أبناء مدينة دهب ومتطوعين أجانب مقيمين بها بحملة تطوعية استثنائية لتنظيف قاع البحر من المخلفات المتراكمة منذ سنوات وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة دهب معا لبيئة مستدامة.

وقد تم خلال الحملة استخراج كميات كبيرة من النفايات التي كانت تهدد الحياة البحرية وتشوّه المشهد الطبيعي الخلاب الذي تتميز به دهب.

وشارك في الحملة  جبريل فتيح معاون المحافظ والناشط جبلى على جبلى  ، مؤسس إحدى الجمعيات المحلية المعنية بالحفاظ على البيئة، حيث تم قيادة  جهود التنسيق والدعم اللوجستي، وتم ابراز أهمية إشراك المجتمع المحلي والزوار الأجانب في حماية الطبيعة التي تجمعهم على أرض دهب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز السياحة المستدامة، وتقديم نموذج يُحتذى به في التعاون بين أبناء سيناء والمقيمين فيها من مختلف الجنسيات.

جنوب سيناء شرم الشيخ القارب السياح اصطدام

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