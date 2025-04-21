سيارة شرطة أمريكية تشبه أفلام الخيال العلمي

في مفاجأة غير متوقعة، كشفت دورية الطرق السريعة في فلوريدا (FHP) عن انضمام شيفروليه كورفيت C8 ستينجراي موديل 2023 إلى أسطولها الرسمي، ولكن هذه ليست مجرد سيارة رياضية.

إنها نسخة الذكرى السبعين للسيارة الخارقة، وقد أصبحت الآن أداة جديدة لملاحقة المخالفين على طرق الولاية السريعة.

سيارة خارقة... بمصادرة قانونية

والأمر الأكثر إثارة؟ لم تُكلّف هذه السيارة دافعي الضرائب شيئًا.

فقد حصلت عليها FHP من خلال شراكة مع إدارة مكافحة المخدرات (DEA) ضمن برنامج مصادرة الأصول في القضايا الجنائية.

وبهذا، تحوّلت هذه السيارة من ملكية خاصة مُصادرة إلى مركبة شرطة متكاملة المهام.

أداء يُضاهي سيارات السوبركار

تتميّز الكورفيت بمحرك LT2 V8 سعة 6.2 لتر يولد 490 حصانًا و465 رطل-قدم من عزم الدوران، ما يتيح تسارعًا من صفر إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط.

أرقام تُضاهي أسرع السيارات الخارقة على الطريق، وهو ما يجعلها سلاحًا مثاليًا ضد السائقين المتهورين.

تم تعديل الكورفيت لتتناسب مع استخدام الدوريات، حيث تم تزويدها بلون FHP المميز (أسود وبني)، وحروف "شرطة الولاية" على الرفارف الخلفية، بالإضافة إلى مصابيح طوارئ مُدمجة دون التأثير على أناقة التصميم. كما حافظت السيارة على عجلاتها المزدوجة اللون والشعارات الكربونية الأصلية.

رغم أنها مؤهلة بامتياز للمطاردات السريعة، ستُستخدم الكورفيت أيضًا في الفعاليات المجتمعية والترويجية، لتعزيز التفاعل بين الشرطة والمجتمع، ولتُظهر كيف يمكن للعدالة أن تُعيد استخدام الموارد بشكل مبتكر وفعّال.

قد تكون فكرة مطاردة قانونية بسيارة كورفيت C8 أشبه بمشهد من فيلم أكشن، لكنها أصبحت واقعًا في شوارع فلوريدا.

وفي حين تُشكّل السيارة رمزًا للقوة، فإن رسالتها الأهم تبقى في كيفية تحويل أدوات الجريمة إلى أدوات إنفاذ القانون بأناقة وسرعة لا مثيل لهما.