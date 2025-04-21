توتنهام يستضيف نوتنجهام في لقاء الجريحين بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام نظيره نوتنجهام فورست، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وتنطلق مباراة توتنهام ونوتنجهام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “توتنهام هوتسبر”.

توتنهام ضد نوتنجهام

ويستهدف توتنهام بقيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول الدوري الإنجليزي.

وخسر توتنهام أمام وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج.

كما تعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لفريق توتنهام، إذ خسر السبيرز أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد في لقاء الدور الأول.

ويوجد توتنهام في المركز السادس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، وبإمكانه التقدم 3 مراكز حال الفوز في لقاء اليوم.

في المقابل، يتطلع نوتنجهام بقيادة مديره الفني البرتغالي نونو سانتو، في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر مباراتين، وإنعاش حظوظه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.