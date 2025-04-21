خبير تربوي يكشف 8 شروط لنجاح التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك شروط لنجاح التقييمات الأسبوعية (أو المستمرة) لطلاب المدارس.

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له إن هذه الشروط منها :



قلة عدد التلاميذ بالفصل الواحد بما يمكن المعلم من معرفة نواحي ضعف وقوة كل تلميذ داخل الفصل

عدم تحمل المعلم أي أعباء اضافية غير التدريس للتلاميذ وتقييمهم

وجود مدى زمني دراسي طويل يسمح للمعلم بالتدريس والتقييم بشكل فعال

عدم معرفة التلاميذ المسبقة بالأسئلة التي ستأتي في التقييم، والا فقدت معناها

عدم استخدام شكل واحد للتقييم، بل ينبغي تنويعها ما بين أسئلة تحريرية، وشفوية

معرفة الطالب نواحي الصح والخطأ في اجاباته على التقييمات حتى يستطيع تعديل نفسه أولا بأولا

لا يشترط أن تسجل كل الدرجات التي تعطى للطالب على للتقييمات المستمرة في السجل الرسمي بل تستخدم فقط كوسيلة لمساعدة الطالب على تشخيص مستواه

يفضل حل تلك التقييمات داخل الفصل وليس في البيت

وأخيرا شدد الدكتور تامر شوقي على ان وظيفة التقييم ليس اعادة الطلاب إلى المدارس بل مساعدتهم على التعلم فهو تقييم من أجل التعلم وليس مجرد تقييما للتعلم

ومن جانبها أصدرت المدارس تنبيهات عاجلة للطلاب ، بضرورة الإلتزام بحضور التقييمات الاسبوعية.

وقالت المدارس في تنبيهاتها : ستصل لجان متابعة من خارج المدرسة لمقارنة درجات التقييمات الاسبوعية بالحضور.

رابط تحميل التقييمات الاسبوعية

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتفعيل رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يمكن الآن الوصول إلى رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنا

وعلى رابط تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتاح التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف الدراسية

وزير التعليم : جميع أنظمة التعليم فى العالم بها تقييمات

وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس.