قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا نأكل البيض والفسيخ في الاحتفال بشم النسيم؟.. 3 أسرار وأسطورة قديمة
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21 أبريل
سموتريتش: إعادة المخطوفين ليست أولوية... وعائلات الأسرى ترد: عار على الحكومة
شم النسيم 2025 اليوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟
جزيرة الجفتون: وجهة سياحية مميزة تحتفل بشم النسيم في البحر الأحمر
إنهيار عقار قديم بشارع الجلاء بالزقازيق وتهشم 4 سيارات
ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير تربوي يكشف 8 شروط لنجاح التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس

تقييمات طلاب المدارس
تقييمات طلاب المدارس
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك شروط لنجاح التقييمات الأسبوعية  (أو المستمرة) لطلاب المدارس.

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له إن هذه الشروط منها :
 

  • قلة عدد التلاميذ بالفصل الواحد بما يمكن المعلم من معرفة نواحي ضعف وقوة كل تلميذ داخل الفصل
  • عدم تحمل المعلم أي أعباء اضافية غير التدريس للتلاميذ وتقييمهم
  • وجود مدى زمني دراسي طويل يسمح للمعلم بالتدريس والتقييم بشكل فعال
  • عدم معرفة التلاميذ المسبقة بالأسئلة التي ستأتي في التقييم، والا فقدت معناها
  • عدم استخدام شكل واحد للتقييم، بل ينبغي تنويعها ما بين أسئلة تحريرية، وشفوية  
  •  معرفة الطالب نواحي الصح والخطأ في اجاباته  على التقييمات حتى يستطيع تعديل نفسه أولا بأولا
  • لا يشترط أن تسجل كل الدرجات التي تعطى للطالب على للتقييمات المستمرة في السجل الرسمي بل تستخدم فقط كوسيلة لمساعدة الطالب على تشخيص مستواه  
  • يفضل حل تلك التقييمات داخل الفصل وليس في البيت

وأخيرا شدد الدكتور تامر شوقي على ان وظيفة التقييم ليس اعادة الطلاب إلى المدارس بل مساعدتهم على التعلم فهو تقييم من أجل التعلم  وليس مجرد تقييما للتعلم

ومن جانبها أصدرت المدارس تنبيهات عاجلة للطلاب ، بضرورة الإلتزام بحضور التقييمات الاسبوعية.

وقالت المدارس في تنبيهاتها : ستصل لجان متابعة من خارج المدرسة لمقارنة درجات التقييمات الاسبوعية بالحضور.

رابط تحميل التقييمات الاسبوعية

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتفعيل رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يمكن الآن الوصول إلى رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنا 

وعلى رابط تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتاح التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف الدراسية 

وزير التعليم : جميع أنظمة التعليم فى العالم بها تقييمات

وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس.

الخبير التربوي التقييمات الأسبوعية التقييمات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

اسلام فوزي

زوجه إسلام فوزي تطلب الدعاء له بعد تعرضة لوعكة صحيه مفاجئة

الدكتور محمد فياض

محمد فياض.. طبيب أبكى مرضه رواد مواقع التواصل الاجتماعي

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ـ صورة أرشيفية

كانوا رايحين يشتروا مخدرات.. إحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة 3 للمفتي

محكمة الأسرة

4 شهور جواز كفاية.. زوجة تطلب الخلع: شايف الرجولة أوامر وصوت عالي

الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

المؤبد لـ5 متهمين أنهوا حياة شخص وأصابوا 3 في خصومة ثأرية بأسيوط

بالصور

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان في شم النسيم

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم

سيارة شرطة أمريكية تشبه أفلام الخيال العلمي

سيارة شرطة كورفيت
سيارة شرطة كورفيت
سيارة شرطة كورفيت

مكون من طابقين وصادر له قرار ترميم..تفاصيل انهيار عقار الزقازيق وتهشم 4 سيارات

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

للأصحاء والمرضى.. نصائح وتحذيرات عند تناول الفسيخ في شم النسيم

.جمال شعبان يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ
.جمال شعبان يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ
.جمال شعبان يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد